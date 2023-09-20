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Дарья Мороз рассказала, как совмещала игру и режиссуру на съемках сериала про секс

Актриса Дарья Мороз заявила, что была недовольна своей игрой на съемках сериала

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Кадр из сериала «Секс. До и после»

Актриса Дарья Мороз, которая впервые выступила в роли режиссера на съемках сериала «Секс. До и после», призналась, что ей было очень тяжело совмещать работу в кадре и за кадром. Об этом она рассказала в интервью РИА «Новости».

«Я сто раз пожалела, что согласилась играть у себя же в картине. Это были самые сложные моменты съемочного периода, который в целом для меня был совершенно волшебным. И не могу сказать, что режиссер Мороз довольна результатом работы артистки Мороз», — отметила актриса.

Она уточнила, что на съемках привыкла все время подглядывать в экран, чтобы оценивать свою работу со стороны. По словам Мороз, ей приходилось одновременно отыгрывать свою роль, запоминать недочеты, которые надо исправить перед следующим дублем, при этом говорить свой текст, оставаться хорошим партнером для коллег и по-режиссерски оценивать сцену. Бывшая жена Константина Богомолова также призналась, что советовалась только со своим отцом, режиссером Юрием Морозом.

«Помню, в середине первой смены я позвонила ему и сказала: «Папа, я устала, а еще снимать и снимать. Как ты это выдерживаешь столько лет?» Он с присущим ему юмором ответил: «Доченька, на десятой картине привыкнешь», — рассказала Мороз.

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