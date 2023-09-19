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Рианна и A$AP Rocky впервые показали новорожденного сына

Певица Рианна впервые появилась на публике с новорожденным сыном

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Steve Vas/Global Look Press

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky впервые появились на публике вместе с новорожденным сыном. Об этом сообщает TMZ.

На фотографии A$AP Rocky держал ребенка на руках. На других снимках Рианна играла с сыном в домашней обстановке. Публикация стала первой публичной демонстрацией новорожденного ребенка. До этого пара скрывала его.

В феврале 2023 года появились первые сообщения о беременности Рианны вторым ребенком.

13 мая 2022 года, американская певица стала мамой впервые. В январе прошлого года журнал People сообщил, что Рианна ожидает ребенка от своего партнера, рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многолетней дружбы.

В июне Рианна спровоцировала слухи о тайной свадьбе с A$AP Rocky. Артисты намекнули, что узаконили свои отношения во время фестиваля «Каннские львы». Майерс назвал певицу своей женой.

По данным Daily Mail, Рианна назвала новорожденного сына Райотом Роузом Майерсом. Согласно свидетельству о рождении, которое было найдено журналистами, мальчик родился 1 августа 2023 года в больнице Cedar Sinai в Лос-Анджелесе в 7:41 утра.

Ранее Рианна показала, как кормит сына грудью.

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