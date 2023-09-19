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Яна Рудковская высказалась о разводе Хью Джекмана с женой-пенсионеркой

Продюсер Яна Рудковская похвалила Хью Джекмана за развод без скандала

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IMAGO/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале оценила развод актера Хью Джекмана с его женой Деборой-Ли Фернесс.

«Думаю, что решение далось непросто, потому что спустя какое-то время в счастливом браке наступает момент, когда вы не просто муж и жена, а именно друзья, родные люди, которые знают друг друга от и до. Тяжело терять такую поддержку», — написала Рудковская.

Она выразила надежду, что у звездной пары все хорошо. При этом продюсер отметила, что Джекман и Фернесс ограничились дежурными фразами, когда говорили о своем разрыве. Тем не менее Рудковская похвалила экс-супругов за развод «без грязи».

Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс поженились в 1996 году. На момент свадьбы Джекману было 27 лет, а Фернесс — 40. У пары двое приемных детей: 23-летний сын Оскар и 18-летняя дочь Ава. Причины развода супруги не уточнили, однако журналисты выяснили, что проблемы в отношениях пары начались во время локдауна.

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