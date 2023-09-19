Ченнинг Татум может сыграть в «Дэдпуле 3»

Имя актера Ченнинга Татума появилось в числе членов съемочной группы фильма «Дэдпул 3» на сайте IMBb.

Издание «Канобу» предполагает, что Татум сыграет роль Гамбита из одноименного фильма по комиксам Marvel от 20th Century Studios, производство которого отменили в 2019 году. Ченнинг Татум должен был исполнить в нем главную роль.

10 августа сообщалось, что компания Disney убрала «Дэдпул 3» из списка предстоящих релизов. Картина должна была выйти в мае 2023 года, но в июле сообщалось, что съемки проекта приостановили из-за забастовок Гильдии актеров США. Картина стала первым крупным проектом, пострадавшим от акций артистов.

В том же месяце Хью Джекман опубликовал кадр с Райаном Рейнольдсом со съемок «Дэдпула 3». Актер в этой картине вернулся к своему культовому образу Росомахи. На снимке артист появился в классической желто-синей экипировке, которую не надевал в фильмах, но она была каноничной в комиксах.

Помимо Дэдпула и Росомахи, зрители также увидят Сверхзвуковую Боеголовку, слепую Эл, жену Дэдпула Ванессу, Юкино и Допиндера.

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