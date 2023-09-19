«Отдувайтесь, ребят»: Макаревич* объяснил, почему россияне вынуждены жить без западных лекарств

Певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) в интервью YouTube-каналу «Влобушкинъ» призвал россиян «отдуваться» за действия президента России Владимира Путина и терпеть западные санкции.

«Как ты думаешь, почему западные страны наложили санкции на лекарства? Просто так, чтобы нам хуже жилось? Это одна страна вероломно напала на другую и получила по башке. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. Теперь они сидят без лекарств», — высказался Макаревич.

Он считает, что россияне доверяли «умному царю» и не хотели предпринимать никаких действий. Теперь же на страну наложили санкции, и ее жители должны держать ответ за решения Путина, так как они за него голосовали, считает Макаревич. Артист напомнил, что у главы России огромный рейтинг.

«Их президент принял решение, они в ответе за своего президента. У него огромный рейтинг, его любят россияне. Ну отдувайтесь, ребят», — резюмировал Макаревич.

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