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Воля и Утяшева уехали в Узбекистан для съемок сиквела шоу «Выжить в Дубае»

В Самарканде начались съемки продолжения шоу «Выжить в Дубае»

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ТНТ

В узбекском городе Самарканде 14 сентября начались съемки шоу «Выжить в Самарканде», ведущими проекта вновь станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Об этом пишет «СтарХит».

«Мы начали готовиться к новому сезону практически сразу после премьеры, когда поняли, что проект идет успешно. Нам было интересно сделать новый сезон в ярком и нестандартном месте. Мы обратились к коллегам и друзьям из Узбекистана, нас пригласили в гости, показали Самарканд, и мы сразу влюбились в этот город и в его природу», — заявил продюсер шоу Константин Обухов.

По правилам сиквела шоу «Выжить в Дубае», среди участников будет народная команда и звездная. Артисты, медийные личности и лидеры мнений будут соревноваться с состязаниях на вылет с обычными людьми из российских городов.

Победители ряда испытаний проведут ночь в шикарном отеле, в то время как проигравшие отправятся в горный лагерь, где будут испытывать трудности из-за нехватки еды, воды и жилищных условий.

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