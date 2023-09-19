Бородина приехала в Краснодар и затеяла спор с фанатами из-за местной достопримечательности

Блогер и телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поругалась с подписчиками из-за достопримечательности Краснодара.

Она приехала в российский город и посетила новый сад, в котором по правилам заведения не могут находиться одновременно больше 250 человек. Бородина выложила снимки парка. Местная жительница написала Бородиной, что все еще не попала в этот парк, хотя гостье из Москвы уже удалось там побывать.

«Человек, несмотря на смайлик поцелуйчика, проявила пассивную агрессию. Бородина пробралась, а я нет. Куда я, простите, пробралась? В парк через забор? Мне кажется люди должны радоваться, когда публичные люди приезжают к ним в город, показывают местные достопримечательности», — высказалась Бородина.

По мнению бывшей звезды «Дома-2», благодаря поддержке блогеров многие люди могут узнать о существовании красивых мест в городе или интересных заведений. Телеведущая выразила мнение, что это не только расширяет кругозор людей, но и может помочь привлечь дополнительный поток туристов.

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