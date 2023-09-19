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Константина Меладзе заподозрили в романе с участницей «ВИА Гры» Тарасовой

Певец Меладзе в новом треке с Софией Тарасовой намекнул на разрыв с Брежневой

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Meladze Music/YouTube

В сети недавно появился новый совместный трек продюсера Константина Меладзе и участницы «ВИА Гры» Софии Тарасовой под названием «Почему я один?». Некоторые фанаты предположили, что в песне артист намекает на разлад в отношениях со своей супругой Верой Брежневой, пишет «СтарХит».

«Поменяется суть, поменяется цвет, не меняется только сценарий в последней главе. Столько разных дорог, а мне не к кому больше идти. В раскаленных песках и среди расколовшихся льдин. Почему, почему, почему, почему, почему. Я все время один?» — спел Меладзе.

Некоторое время в сети ходили слухи о романе Константина Меладзе с Софией Тарасовой. Девушка сама говорила, что продюсер очень поддерживал ее в непростые для певицы времена. Он хвалил Тарасову за внешность, голос и умение хорошо продвигаться по карьерной лестнице.

Константин Меладзе и его жена, певица Вера Брежнева, покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Известно, что артистка выступает за границей и выпускает новые песни. После отъезда появились слухи о разводе звезд. Однако пара никак не комментировала эти домыслы.

Ранее на певицу Любовь Успенскую подали в суд.

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