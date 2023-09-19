«Не нужна машина по цене дома»: Айза захотела продать свой Porsche Cayenne

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в своем Telegram-канале, что продает автомобиль марки Porsche Cayenne.

«Поняла, что машина за цену дома мне не нужна. Вдруг вам нужна», — написала она.

Бывшая жена Гуфа приобрела машину в мае 2020 года. Стоимость автомобиля ярко-голубого цвета составляет около восьми миллионов рублей.

Айза была замужем дважды. В 2008-м она сыграла свадьбу с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.

Айза была также замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них родился сын Элвис. В 2020-м пара развелась.

30 августа сообщалось, что блогерша попала в ДТП на Бали. Она наехала на мотоцикл с человеком. По словам Айзы, она проезжала по очень узкой улице и в один момент ей пришлось сдать назад, чтобы пропустить другой автомобиль. Отъехав назад, Айза услышала «жесткий хруст».

Ранее блогерша Виктория Боня опровергла, что ее изуродовала пластика.