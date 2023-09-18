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Продюсер Задыкян вспомнила, как Джигурда едва не сорвал съемки

Продюсер Задыкян рассказала, что Джигурда ее обматерил

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Продюсер Милена Задыкян заявила в беседе с passion.ru, что актер и певец Никита Джигурда чуть не сорвал съемку.

Задыкян назвала Джигурду «мастером потрепать нервы». По словам продюсера, артист требовал свой гонорар до начала съемок, а получив его, покинул площадку. Женщина заявила, что ей пришлось «бегать за ним и умолять вернуться».

Задыкян отметила, что до инцидента Джигурда называл ее «ангелом, спустившимся с небес». Однако как только она попросила подписать согласие на съемку, шоумен изменился в поведении.

«Тогда он приблизился к моему лицу и прокричал, что я — «исчадие ада», что сатана меня испепелит и я буду стоять перед ним на коленях. Все это сопровождалось трехэтажным матом», --поделилась продюсер.

Задыкян призналась, что ее напугало такое поведение. По словам продюсера, благодаря своему опыту, она смогла урегулировать ситуацию. Женщина уточнила, что в обычном разговоре Джигурда — «милейший, невероятно интеллигентный и начитанный человек с бархатистым голосом».

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