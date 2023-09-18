Инстасамка ответила на критику после ее слов о «колхозницах» – участницах телешоу

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, заявила в Telegram-канале, что продолжит «называть вещи своими именами» в шоу «Залетай в тренды».

Зотеева подверглась критике после того, как назвала некоторых участниц проекта «колхозницами». Она отметила, что девушки пришли в шоу, где они еще не звезды. В то время как артистка выбирает участниц «из тысячи таких же, как они».

Инстасамка призналась, что ей все равно на обиды от героев программы. Она планирует «говорить как есть» на шоу. Блогерша назвала участников программы «чисто расходником для контента».

«Очень редко там можно найти бриллиант. В моем мире люди, которые ходят по кастингам с гитаркой уже на начале своей карьеры, перекладывают ответственность за свою карьеру на кого-то, чтоб из них что-то слепили. И особого отношения к таким людям у меня нет. Берите дело в свои руки и не ходите, не просите, чтоб за вас сделали вашу карьеру, за это придется очень дорого платить», — заключила рэперша.

Ранее стало известно, что Инстасамка хочет судиться с Mia Boyka.