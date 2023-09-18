Ольга Орлова раскрыла самый важный принцип воспитания сына

Певица и телеведущая Ольга Орлова назвала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) личный пример самым важным принципом воспитания.

Таким образом Орлова ответила поклоннику на вопрос, что считает главным при воспитании сына. Однако звезда уверена, что такой подход подойдет для ребенка любого пола. Она заявила, что родителям необходимо работать над собой каждый день, а также жить по своим главным принципам. Артистка уверила, что дети это «прекрасно считывают».

«Невозможно курить, при этом рассказывая ребенку, что никотин – это зло», — отметила телеведущая.

Ольга Орлова родила сына Артема в 2001 году от бизнесмена Александра Карманова. На данный момент сын артистки живет месте с матерью и ее новым мужем Валерием. Орлова не раз признавалась, что у супруга хорошие отношения с Артемом.

6 февраля 2023 года Орлова стала матерью во второй раз. У нее появилась на свет дочь Анна. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. Крестным отцом стал друг мужа по имени Дмитрий.

Ранее Ольга Орлова высказалась о работе с психологом.