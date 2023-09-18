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Холли Берри упрекнула Дрейка в незаконном использовании ее фото

Актриса Берри заявила, что Дрейк поставил ее фото на обложку сингла незаконно

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Актриса Холли Берри упрекнула Дрейка в незаконном использовании фотографии с премии Nickelodeon Kids' Choice Awards для оформления обложки сингла «Slime You Out». Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Недовольной актрисе указали на то, что он наверняка официально выкупил фото у фотобанка Getty Images. В ответ Берри объяснила, что Дрейк спрашивал у нее разрешения на использование фото, и она отказала.

«Зачем спрашивать, если все равно собираешься сделать то, что хочешь! Меня словно послали к черту. Не круто», — сказала актриса.

В кадре Берри облили зеленой жидкостью по традиции шоу. Актриса заявила, что она не нравится себе на этом снимке.

Дрейк, в свою очередь, не первый год признается в теплых чувствах к Берри. В 2013 году в песне «Versace» он заявлял, что хочет ребенка от актрисы, а в 2019 году носил куртку с ее изображением в роли девушки Бонда.

Сама Холли Берри ранее несколько раз цитировала Дрейка в своих социальных сетях.

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