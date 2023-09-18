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Режиссер Шахназаров не считает «Любовь и голуби» лучшим фильмом Меньшова

Шахназаров признался, что Меньшов обижался из-за фильма «Любовь и голуби»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Режиссер Карен Шахназаров признался, что Владимир Меньшов обижался на него из-за фильма «Любовь и голуби». Об этом кинематографист заявил в YouTube-интервью каналу «Эмпатия Манучи».

«Я очень люблю картину »Москва слезам не верит». Считаю ее абсолютным шедевром, выдающейся картиной. Фильм «Любовь и голуби» мне тоже нравится. Но он [Владимир Меньшов] даже обижался на меня за то, что я недостаточно ее ценю. А я говорил: «Тебе мало, что я обожаю «Москва слезам не верит»?» — вспомнил Шахназаров.

Он добавил, что считал Меньшова своим самым близком другом.

«Мы постоянно встречались, ходили в рестораны каждую неделю, иногда и по паре раз. И говорили, говорили... Это было невероятное удовольствие от его общества», — заявил Шахназаров.

Режиссер назвал своего коллегу великим и необыкновенным человеком, отметив, что ему сильно его не хватает.

Премьера фильма «Москва слезам не верит» состоялась в СССР в 1979 году. В 1980-м лента стала лидером советского проката, ее посмотрели около 90 миллионов зрителей.

Ранее дочь Кончаловского объяснила, почему не снимается в кино.

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