Режиссер Шахназаров не считает «Любовь и голуби» лучшим фильмом Меньшова

Режиссер Карен Шахназаров признался, что Владимир Меньшов обижался на него из-за фильма «Любовь и голуби». Об этом кинематографист заявил в YouTube-интервью каналу «Эмпатия Манучи».

«Я очень люблю картину »Москва слезам не верит». Считаю ее абсолютным шедевром, выдающейся картиной. Фильм «Любовь и голуби» мне тоже нравится. Но он [Владимир Меньшов] даже обижался на меня за то, что я недостаточно ее ценю. А я говорил: «Тебе мало, что я обожаю «Москва слезам не верит»?» — вспомнил Шахназаров.

Он добавил, что считал Меньшова своим самым близком другом.

«Мы постоянно встречались, ходили в рестораны каждую неделю, иногда и по паре раз. И говорили, говорили... Это было невероятное удовольствие от его общества», — заявил Шахназаров.

Режиссер назвал своего коллегу великим и необыкновенным человеком, отметив, что ему сильно его не хватает.

Премьера фильма «Москва слезам не верит» состоялась в СССР в 1979 году. В 1980-м лента стала лидером советского проката, ее посмотрели около 90 миллионов зрителей.

Ранее дочь Кончаловского объяснила, почему не снимается в кино.