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Фильм «После. Навсегда» возглавил российский прокат

В России прокат возглавила мелодрама «После. Навсегда»

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Voltage Pictures

Фильм «После. Навсегда» возглавил российский прокат со сборами в 103,5 млн рублей в России и СНГ за прошедшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету мужчина получает мировую известность благодаря бестселлеру о своих трудных отношениях с возлюбленной. В фильме по серии книг писательницы Анны Тодд возлюбленным предстоит встретиться снова, чтобы исправить ошибки прошлого.

На второй строчке расположился детективный триллер «Призраки в Венеции» (США) с 24,7 млн рублей выручки. Главный герой фильма — знаменитый детектив Эркюль Пуаро, на пенсии посещающий Венецию и во время спиритического сеанса сталкивающийся с необходимостью снова взяться за дело.

На третьем месте после премьеры оказался американский триллер «Искусство по понятиям» с 23,5 млн рублей. Главные герои — неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, наемник-художник Реджи и его босс Гордон, которые ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег через искусство. Неожиданно для всех Реджи становится звездой живописи.

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