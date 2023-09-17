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У звезды «Дома-2» нашли опухоль в легком

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону пожаловалась на распад в легком

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Либерж Кпадону/VK

Бывшая участница «Дома-2» 35-летняя блогер Либерж Кпадону в своем Telegram-канале призналась, что у нее диагностировали распад в правом легком.

«Делайте как можно чаще флюорографию. Не люблю ныть и плакать. В общем, у меня в правом легком обнаружили новообразование, распад… Наверху. Сейчас сдавала анализы. Что могу сказать… Ничего хорошего. Оказалось, что с правым легким беда полнейшая», — рассказала Кпадону.

Незадолго до этого девушка попала в реанимацию — у нее начались сложности с дыханием и Кпадону посетила нескольких врачей, однако ей становилось только хуже. В определенный момент блогер начала задыхаться и потеряла сознание, после чего ее госпитализировали.

«Сделала КТ и Рентген. Сейчас решат, на какой срок меня кладут в больницу, и от этого будем уже дальше плясать. Планов я менять из-за этого своих не собираюсь», — резюмировала Кпадону.

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