Екатерина Волкова отравилась арбузом и не смогла «выползти» на сцену театра

Актриса Екатерина Волкова в своем Telegram-канале сообщила, что сильно отравилась арбузом.

«Наелась, а через несколько часов резко почувствовала себя плохо. Это я потом только прочитала в интернете, что арбузное отравление одно из самых тяжелых», — посетовала Волкова.

Она извинилась перед зрителями спектакля «Два мужа по цене одного» за то, что не сможет появиться на шоу 16 сентября. Она призналась, что не смогла бы даже «выползти» на сцену из-за плохого самочувствия.

«Вечером я еще играю в «Пигмалионе». И замены ну совсем не найти. Как я осилю, не представляю. Безвыходная ситуация. Придется как-то выцарапывать себя из постели», — написала Волкова.

Она все-таки отыграла спектакль, а на следующий день вызвала скорую помощь на съемочную площадку «Супер Ивановых». Девушке поставили капельницу, она поспала на съемочной кровати и продолжила съемки в шоу.

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