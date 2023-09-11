Loqiemean провел пять суток в изоляторе

Российский рэпер Loqiemean (настоящее имя Роман Худяков) провел пять суток в изоляторе под арестом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я был неправ: я не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа. А я — неотделимая часть этого народа», — признал артист.

Исполнитель также отметил, что ему попалась «хорошая хата с нормальными сокамерниками».

«Отметил, что арестанты очень бережно относятся к крохам чистоты, которые доступно сохранить в камере + все становятся начитанными за неимением других развлечений, так что обсудить было что. На выходе я опрометчиво сказал надзирателю «до свидания», на что он мне с паузой сухо отпустил «прощайте», — поделился впечатлениями он.

Издание «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов) уточнило, что Loqiemean арестовали за сторис, опубликованную 15 августа. На него протокол о возбуждении ненависти (часть 1 статьи 20.3 КоАП). В сторис, за которую был составлен протокол, артист продемонстрировал флаг Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

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