Новую избранницу Канье Уэста заподозрили в беременности

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Жену Канье Уэста Бьянку Сенсори заподозрили в беременности из-за очередного откровенного образа. Об этом сообщает The Sun.

Папарацци засняли Сенсори, когда она выходила из отеля во Флоренции. Возлюбленная 46-летнего рэпера была одета в прозрачные легинсы, напоминающие колготки, и обнимала фиолетовую подушку, которой прикрывала обнаженную грудь.

В аналогичном образе Сенсори гуляла по Милану. Дважды взятая девушкой с собой подушка натолкнула поклонников пары в социальных сетях на подозрения о том, что супруги ждут пополнения.

Снимки с подушкой были опубликованы в СМИ 7 сентября.

13 января 2023 года стало известно, что Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сенсори. По данным СМИ, официально свой брак они не заключили, но торжество уже состоялось, а рэпер и его новая жена носят обручальные кольца.

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