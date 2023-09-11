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Джо Джонас на концерте высказался о разводе с Софи Тернер

Певец Джо Джонас призвал не верить слухам о причине развода с Тернер

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Global Look Press

Певец Джо Джонас высказался о разводе с актрисой Софи Тернер во время концерта своей группы Jonas Brothers в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Page Six.

«Неделька была сумасшедшей. Но я хочу сказать — если вы слышите что-то не из этих губ — не верьте, хорошо?» — намекнул 34-летний исполнитель на слухи, сопровождающие его развод со звездой «Игры престолов».

Кроме того, Джонас поблагодарил фанатов за любовь и поддержку.

Затем Джонас исполнил песню Hesitate, которую когда-то посвятил своей супруге.

3 сентября стало известно, что Тернер и Джонас разводятся. Спустя несколько дней инсайдер из окружения пары заявил, что Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер из-за ее «постоянных вечеринок». Затем в прессе появились слухи о том, что Тернер страдала от послеродовой депрессии, а выходить в свет ее заставлял муж.

Вскоре после этого Джо Джонас попал в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу с дочерьми. Рядом с ним шла няня, держа на руках младшую дочь Джонаса и Тернер, имя которой супруги так и не озвучили.

Ранее Тимур Родригез расстался с женой спустя 16 лет брака.

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