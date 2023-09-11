Ани Лорак ответила на «лживую информацию» о себе после угрозы от Бородина

Певица Ани Лорак в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала обращение, в котором опровергла появившуюся в сети «лживую информацию» о ее персоне.

«В последнее время ужасаюсь количеству лживой информации о себе. Еще в 2008 году я получила много любви и признания от простых людей в России. По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров», — написала Лорак.

Она подчеркнула, что никогда не оказывала и не собирается оказывать военную помощь, так как это противоречит ее принципам. Лорак напомнила, что является певицей, а не политиком. По словам звезды, она верит в то, что только любовь и музыка могут объединить людей.

Накануне общественник Виталий Бородин пригрозил раскрыть имена покровителей украинской певицы Ани Лорак в России. Он назвал певицу «предателем России» и пожаловался, что Лорак за кулисами называет себя патриоткой, однако официально свою позицию не обозначила. По мнению Бородина, из уст звезды выходят лишь «голословные высказывания».

Ранее Алексей Панин поднял «туалетную тему» и оправдался за дебош в Эстонии.