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Тимур Родригез расстался с женой спустя 16 лет брака

Шоумен Тимур Родригез сообщил о разрыве с супругой Анной

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ann.v.girl/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Шоумен и юморист Тимур Родригез в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил о расставании с женой Анной, с которой они были вместе 16 лет.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов, сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем, комментарии на эту тему мы давать не планируем», — написал Родригез.

Тимур Родригез и Анна Девочкина официально зарегистрировали отношения в августе 2007 года, а 10 марта 2009 года они впервые стали родителями, у них появился сын Мигель. В 2012 году стало известно о второй беременности жены шоумена, и 31 октября 2012 года у супругов родился мальчик, которого назвали Даниэль.

Звездная пара познакомилась в ночном клубе, а в 2007 году артист сделал предложение возлюбленной на вершине вулкана Этна. Тогда же пара решила через несколько лет вернуться на Сицилию, но уже в другом составе, и в августе 2022 года супруги показали своим детям это памятное место.

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