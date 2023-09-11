«Фаворит» Пугачевой рассказал, как певица на самом деле относится к Галкину

Певец Сергей Савин, который называет себя фаворитом Аллы Пугачевой, в беседе с aif.ru заявил, что Примадонна говорила ему об отсутствии любви к своему мужу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом).

«Она только-только переехала тогда в замок в Грязи к нему. Я Аллу тогда спросил, когда приехал к ней, как она себя тут чувствует. «Комфортно. То же самое можно сказать о самих этих отношениях — комфортно. Чувств нет. Просто комфорт. Максим — хороший артист. Но любви я не чувствую, это история не про это», — вспомнил Савин.

При этом он уточнил, что начал отношения с Пугачевой незадолго до того, как певица вышла замуж за Галкина.

Он также говорил, что ему было неловко в начале романа с Пугачевой. По словам артиста, Пугачева назвала себя «обычной женщиной», которой важна любовь и человеческие отношения, поэтому Савину не стоит переживать из-за различий в финансовом положении и популярности.

Ранее Алексей Воробьев избавился от осколка стекла в руке, с которым проходил около месяца.