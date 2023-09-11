Дарья Мороз рассказала, как «стала артисткой» в 2,5 месяца

Актриса Дарья Мороз в разговоре с «Утро.Ру» вспомнила, как в младенческом возрасте успела «сняться» в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный» 1984 года.

Фильм был снят режиссером Динарой Асановой, а Валерий Приемыхов был автором сценария и исполнителем одной из главных ролей. В ленте также снималась актриса Марина Левтова, которая на тот момент была беременна Дарьей Мороз.

«Режиссер сказал беременной мною маме, что когда девочка появится на свет, то снимется в этом фильме. На что мама ответила: «Это невозможно, потому что будет мальчик», — вспомнила Мороз.

Спустя некоторое время на свет действительно появилась девочка, Асанова на съемочной площадке много времени уделяла ребенку, что раздражало Приемыхова. Он попросил коллегу прекращать возню с маленькой Мороз, так как им надо снимать кино.

«На что Динара ответила, что она не возится с ребенком, а работает с артистом. Тогда Приемыхов попросил, чтобы я в кадре усмехнулась и показала язык. Произошло чудо — в возрасте двух с половиной месяцев я смогла это сделать! Так я и стала артисткой», — рассказала актриса.

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