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Вячеслав Жеребкин расплакался в прямом эфире из-за болезни сына

Певец Вячеслав Жеребкин заплакал, рассказывая о диабете сына Дениса

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин расплакался в прямом эфире шоу «Секрет на миллион» из-за болезни сына Дениса.

«Он маленький и такая болезнь. Лучше бы это было у меня, чем у него. Зачем ему? За что?» — негодует Жеребкин.

Супруга певца Татьяна Жеребкина вспомнила, что изначально заметила у сына вялость в поведении в возрасте примерно трех лет. Женщина не придала этому значения, однако ей однажды позвонила воспитательница детского сада и заявила, что Денис не может присоединиться к занятиям, так как у него нет сил.

«Позвонила воспитательница, сказала, что Денис выпил литровую бутылку воды и не может встать на занятие. Я прибежала, посадила его в коляску, идти он не мог. Вызвала «скорую», врачи проверили сахар и забрали нас в Морозовскую больницу. Там сказали, что у ребенка сахарный диабет 1-го типа», — рассказала Жеребкина.

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