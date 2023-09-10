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Агата Муцениеце рассказала, как развод с Прилучным отразился на ее сыне и коте

Актриса Агата Муцениеце призналась, что после развода сын переживал из-за кота

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце в своем Telegram-канале рассказала, как после развода с актером Павлом Прилучным ее сын Тимофей переживал из-за кота Салика.

«Я помню, когда только случился 2020 год и мы переехали из дома в квартиру, Тимоха был еще маленький мальчишка, который сел на свою маленькую кроватку, обняв Салика обоими ручками и спросил: «Мам, а мы теперь будем жить в квартире?» Да, Тимуля. Мам, а это значит, что Салик больше никогда не будет гулять?» — вспомнила разговор с сыном Муцениеце.

После слов сына актриса пообещала мальчику, что заработает на загородный дом, чтобы кот снова мог гулять по территории. Муцениеце призналась, что эта беседа с ребенком сильно отпечаталась в ее сердце. По словам артистки, Тимофей даже предлагал купить поводок для питомца, чтобы выгуливать его в городе, однако от этой идеи решили отказаться.

«Тима плакал и боялся, что я не успею построить дом, чтоб выпустить наконец гулять этого толстяка! Я обещала и клялась своим сердцем, что все успею, а в душе боялась, что мое обещание может быть ложным, а вдруг я и правда не смогу? Вдруг, получится так, что я наврала сыну?» — вспомнила артистка.

Муцениеце воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от актера Павла Прилучного. Артисты были в браке с 2011 по 2020 год.

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