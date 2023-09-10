«Он просто еще молодой»: Успенская оценила новый трек Моргенштерна* под шансон

Певица Любовь Успенская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) негативно оценила трек Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в стиле шансон.

«Сегодня я послушала новую песню Моргенштерна в стиле шансон. Шансоном это назвать сложно, скорее дешевая пародия. Он думал, что это просто, вот так взять и влезть в жанр? Надо называть вещи своими именами, он просто еще молодой. Но клип креативный, тут ничего не скажешь», — написала Успенская.

В своем последнем клипе «Черный русский» Моргенштерн пародирует образы русских бандитов: в клипе есть сцены ограбления банка, разборки с преступниками и полицейскими, свадьба с дракой и Даней Милохиным, который также появился в клипе в образе криминального элемента.

Видеоролик уже оценила журналистка Ксения Собчак, которая язвительно назвала себя поклонницей рэпера и выразила мнение, что Моргенштерну не стоило эволюционировать свое творчество в шансон. «Посмотрела твой клип и на правах твоей поклонницы решила прокомментировать. Ты можешь лучше. Тебе уже, извини, не 15. Татуировки, конечно, уже не смыть, но не обязательно переходить в шансон. Есть другие пути, мой дорогой», — сказала Собчак.

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