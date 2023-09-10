Ида Галич поделилась, как проходит ее «воздержание» от алкоголя

Блогер Ида Галич в своем Telegram-канале призналась, что ее не тянет зайти в бар спустя месяц после отказа от алкоголя.

«Хожу я частенько мимо баров. Зайти вообще не тянет. Не пью пять недель. Осталось еще пять дней воздержания. Не верится, что прошло почти сорок дней. Оглядываясь назад, могу сказать, что частичный аскетизм позволил мне правильно распределить свое время и силы», — написала Галич.

Она также добавила, что стала ходить по 10-15 тысяч шагов ежедневно вместе с подругой по имени Карина. По словам Галич, во время прогулки девушки смотрят по сторонам, общаются и «постоянно хихикают». Она призналась, что ей нравится смотреть за влюбленными парами, которые осенью смотрятся «дико кинематографично».

«Много таких, как я. Люди, которые просто куда-то бредут. Без отстроенного маршрута. Что называется, куда глаза глядят. Мне кажется, нас сразу видно», — резюмировала Галич.

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