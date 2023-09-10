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Волочкова рассказала о судьбоносном подарке от незнакомца

Балерина Волочкова вспомнила, что незнакомец оплатил ей билеты до Киева

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Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с «Пятым каналом» вспомнила, как в 1996 году незнакомец купил ей билеты до Киева, куда танцовщице надо было попасть на Международный конкурс артистов балета.

«С этим конкурсом была связана история противодействия, когда меня не отпускали в Мариинском театре. Некий влиятельный мужчина мстил мне за отказ в личных и финансовых отношениях. На тот момент денег, чтобы купить билет на конкурс, у меня не было», — рассказала Волочкова.

Она отметила, что ее мать стояла в очереди в кассу авиабилетов и пыталась выяснить, есть ли скидки для артистов. Мать Волочковой объяснила сложную ситуацию сотруднику кассы, а стоящий сзади них мужчина молча купил им билеты до Киева.

«Помню, как моя мама стояла в очереди в кассу авиакомпании и спрашивала у сотрудниц, есть ли скидки для артистов. В слезах она рассказывала, что ее дочь — балерина, едет на конкурс и ей нужно победить. Конкурс проходил в Киеве», — рассказала Волочкова.

После широкого жеста от незнакомца танцовщица все-таки добралась до Киева и завоевала на конкурсе золотую медаль.

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