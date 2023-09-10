Виктория Боня приняла на свой счет слова Бородиной о вреде пластики

Модель Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала телеведущую Ксению Бородину «главным рекламщиком ширпотреба» после слов экс-звезды «Дома-2» о результатах пластики.

Несмотря на то, что в своем посте Бородина не называла конкретных имен, сделавшая недавно пластическую операцию Боня приняла слова звезды на свой счет. Модель считает, что нужно иметь смелость открыто рассказывать об изменениях в своей внешности. Однако эту информацию можно и утаить, но в таком случае, по мнению Бони, Бородиной, которая сама делала пластику, «не стоит соваться» в эту тему.

«Напомню, это слова от главного рекламщика барахла и ширпотреба, у которого в свое время магазин на диване работал круглосуточно. Честный человек не стала указывать, что перешила свой нос, сделала грудь, зубы и многое другое», — высказалась Боня.

В своем недавнем посте Бородина высказалась против обнародования результатов пластики. Телеведущая уточнила, что не против подобного хирургического вмешательства. Однако, по мнению бывшей звезды «Дома-2», людям не стоит показывать результаты своей пластики, выставляя это на всеобщее обозрение.

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