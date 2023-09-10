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Ксения Бородина высказалась против обнародования результатов пластики

Телеведущая Ксения Бородина призвала звезд не афишировать результаты пластики

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале раскритиковала звезд, которые афишируют результаты своих пластических операций.

«Когда публичные люди херачат себе операцию за операцией, хотя бы хештег ставили, не повторяйте за мной, я просто все никак не могу принять свое тело. Зачем вообще выставлять операции? Это все настолько индивидуально! Настолько личное! Зачем из этого делать моду?» — возмутилась Бородина.

Телеведущая уточнила, что не против подобного хирургического вмешательства. Однако, по мнению бывшей звезды «Дома-2», людям не стоит показывать результаты своей пластики, выставляя это на всеобщее обозрение. Бородина заявила, что уже несколько лет пластические хирурги не могут заказать у нее рекламу, так как «невозможно предугадать, чем это все закончится».

22 июля певица Слава обвинила звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) обратился к «родным сердцам» на фоне блокировки клипа «Черный русский».

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