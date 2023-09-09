Генпрокуратура проверит бизнес Лаймы Вайкуле в России на уход от налогов

Генпрокуратура проверит компанию певицы Лаймы Вайкуле Laimalukss Latvia на предмет сокрытия доходов и ухода от налогов. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации издания, артистка до сих пор владеет бизнесом на территории России. Laimalukss Latvia занимается услугами в сфере красоты, а также продажей косметических средств и мебели.

В августе 2022 года Вайкуле передала свою долю участия в «Лайма-Люкс Рус» основному учредителю и участнику Ширазу Мамедову. Однако артистка по-прежнему остается собственником компании.

Юридическое лицо имеет средний доход в размере 300-400 миллионов рублей, при этом чистая прибыль составляет всего несколько тысяч рублей. На это обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить бизнес Вайкуле на уход от налогов.

Проживающая в Латвии Лайма Вайкуле получает пенсию в размере €800 в месяц. В среднем государственное пособие в балтийской стране составляет €574. Вайкуле вышла на пенсию в 60 лет и получает пенсию в размере больше среднего показателя по стране.

Ранее Лайма Вайкуле призналась, что боится поговорить с композитором Раймондом Паулсом.