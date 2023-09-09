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Экс-участник «Ласкового мая» рассказал о визитах в зону спецоперации

Музыкант Гуров рассказал, что возит гуманитарную помощь и выступает в зоне СВО

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Андрей Гуров/VK

Экс-участник группы «Ласковый май», музыкант Андрей Гуров рассказал о своих визитах в зону спецоперации. Его цитирует mk.ru.

По его словам, многие экс-участники «Ласкового мая» — украинцы.

«Наш солист Олег Крестовский — коренной киевлянин, и всю ситуацию с СВО мы не раз с ним разбирали очень досконально. В последнее время я очень часто езжу на СВО, делаю гастроли, с артистами мы возим гуманитарную помощь», — отметил он.

Гуров подчеркнул, что у всех участников «Ласкового мая» разное мнение по поводу спецоперации.

«Кто-то поддерживает, кто-то не понимает, говорит «Ну, СВО – это не наше, мы же музыканты…» Ну как не наше? Мы же граждане своей страны! Мы волей-неволей попали на передовую», — уверен музыкант.

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