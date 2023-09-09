SHAMAN выстрелил из пушки в Петербурге

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) приехал в Санкт-Петербург на свой стадионный концерт. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский.

Исполнителю разрешили произвести традиционный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в 12:00.

«Пока не известно, что будет громче — этот выстрел или мой сегодняшний концерт», — сказал певец после выстрела.

В рамках приуроченных к дню начала блокады Ленинграда мероприятий SHAMAN также возложил цветы к мемориалу.

9 сентября состоится первое большое стадионное сольное шоу SHAMAN на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Накануне концерта Дронов выпустил двойной сборник «Сделано в России». В первую часть «О России» вошли патриотические песни, включая трек «Мы», который SHAMAN создал во время благотворительного тура по новым российским территориям — в него вошли голоса жителей ЛНР, записанные артистом на концерте в Луганске. Во вторую часть «О любви» вошли лирические композиции.

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