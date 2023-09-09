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Лазарев расплакался на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Песня Герман заставила певца Лазарева расплакаться на шоу «Ну-ка, все вместе!»

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Иван Руднев/РИА Новости

Член жюри юбилейного сезона шоу на телеканале «Россия» «Ну-ка, все вместе!» певец Сергей Лазарев расплакался во время съемок.

Артиста растрогала 23-летняя Софико Кардава, выбравшая для выступления песню Анны Герман «Город влюбленных». Ему понадобилась салфетка, а номер певицы Лазарев назвал триумфом.

«Столько воздуха в голосе, столько нежности, трогательности. Я расплакался, потому что, с одной стороны, ты с уважением к песне отнеслась, а с другой стороны, ты ее себе присвоила, ты ее по-своему как-то спела. И самое главное, что ты понимала, о чем ты поешь», — прокомментировал выступление он.

Первый выпуск юбилейного сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» вышел 8 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» и медиаплатформе «Смотрим».

Накануне Лазарев показал, как они с Лерой Кудрявцевой изменились за 15 лет. Лазарев и Кудрявцева состояли в отношениях четыре года, а после расставания они сохранили дружеские отношения.

Ранее блогер Сардаров рассказал о встрече с Ди Каприо.

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