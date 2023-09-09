Дарья Мороз представила режиссерский дебют о сексе

Кадр из сериала «Секс. До и после»

На фестивале «Новый сезон 2023» актриса Дарья Мороз представила свой режиссерский дебют — сборник киноновелл «Секс. До и после». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В сериале, который выйдет на стриминговом сервисе Okko, 14 эпизодов различной продолжительности — от 15 минут до получаса. Новеллы с разными героями объединены единым местом действия — дорогим рестораном. Сама Мороз играет суровую управляющую ресторана.

Очевидцы рассказали, что после каждой из новелл в зале раздавались громкие аплодисменты.

«Все диалоги героев крутятся вокруг секса, но в итоге самым важным остаются человеческие отношения и юмор, конечно. Наши герои проходят через множество ироничных и весьма неожиданных ситуаций. Финал всегда переворачивает историю с ног на голову. Я называю это кино провокационным по диалогам, здоровым в контексте мужчины-женщины и того, как выстраиваются отношения персонажей, и «улыбательным» по эмоции», — делится Мороз.

Фестиваль онлайн-кино «Новый сезон» проходит в Сочи 9-10 сентября.

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