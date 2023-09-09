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Блогер Сардаров рассказал о встрече с Ди Каприо

Блогер Сардаров назвал Ди Каприо пухлым мужичком после встречи с актером

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Mario Anzuoni/Reuters

Российский блогер Амиран Сардаров рассказал о встрече в США с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Блогера, высказавшегося на одном из популярных YouTube-шоу, цитирует «Пятый канал».

По словам Сардарова, актер все время ходит в кепке и сидит в социальных сетях, чтобы знакомиться с русскими моделями.

«Я его в первый раз даже не узнал. Меня привел друг-американец в бар, который открыл повар Ди Каприо. Лео приходит чиллить туда с Тоби Магуайром. Вот он сидит за соседним столом, а я смотрю, это пухлый мужичок», —поделился Сардаров, отметив, что узнал Ди Каприо не сразу.

Блогер добавил, что актер выпивал, смотрел порнографические ролики и без конца курил.

Накануне 48-летнего Леонардо Ди Каприо засняли за поцелуями с 25-летней моделью.

Ранее экс-участник «Ласкового мая» Гуров объяснил свой отказ поехать к памятнику Шатунову.

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