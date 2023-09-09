Вайкуле призналась, что боится поговорить с Паулсом

Народная артистка Латвии Лайма Вайкуле призналась, что боится поговорить с композитором Раймондом Паулсом. Ее цитирует «СтарХит».

Около месяца назад Паулс потерял жену Лану Паулу и пока не вернулся к общению с коллегами. Сама артистка не решается звонить композитору.

«Говорю только с его дочерью. Уверена, что это страшная утрата, и то, что он чувствует, это очень тяжело. Мне страшно с ним встречаться», — сказала Вайкуле.

По словам певицы, она не знает, как себя вести.

«Говорить об этом вроде невозможно, а не говорить — некрасиво. Вот как быть?» — задается вопросом 69-летняя звезда.

Раймонд и Лана познакомились в 1959 году в Одессе, куда композитор приехал на гастроли. Лана в это время училась на филологическом факультете и работала экскурсоводом в одной из гостиниц.

Вскоре влюбленные поженились, а в 1962 году у них родилась дочь Анета, которая подарила родителям двух внучек: Анну-Марию и Моник-Ивонн.

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