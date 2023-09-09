Лауреат шоу «Голос. Дети» не прошел прослушивания в «Голос. Уже не дети»

Победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт не прошел прослушивания в шоу «Голос. Уже не дети» для участников «детских» сезонов проекта. Об этом сообщает «СтарХит».

Исполнявший в пятом сезоне песни «Я милого узнаю по походке» и «Офицеры» был тогда в команде Пелагеи.

«С момента моего участия прошло 5 лет. Теперь выходит новый Рутгер Гарехт, сходство есть, но с того времени я умнее стал хотя бы чуть-чуть», — сказал 17-летний артист.

На слепые прослушивания Гарехт пришел с песней рок-группы «Кино» «Группа крови». Никто из наставников, включая Пелагею, к нему не повернулся. Когда Пелагея узнала Гарехта, она удивилась.

«Я тебя не узнала спиной, да и лицом тебя узнать сложно. Шесть лет прошло. Получилось, что в куплете было низко, а в припеве было высоко. Возникло ощущение, что есть какая-то неуверенность в голосе, а потом разошелся. Ты был уже не ребенок тогда, когда мы все на тебя смотрели», — сказала она.

Уходя за кулисы, Гарехт, вопреки традиции, сложившейся на проекте, не стал обнимать наставницу.

Ранее детский клоун Плюх взял кредит, чтобы заплатить мошенникам 4 млн рублей.