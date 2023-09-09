Пугачева отправила Галкина жить с Вайкуле

В новом интервью латышским СМИ шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) признался, что во время концертов в странах Балтии жил у певицы Лаймы Вайкуле. Галкина цитирует «СтарХит».

По словам Галкина, жить с Вайкуле его отправила супруга — певица Алла Пугачева.

«Мы вообще отсюда не выходим. У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром», — сказал он.

Кроме того, Галкин рассказал, что Вайкуле учит его латышскому языку.

«Любой язык трудный, тут своя культура, много слов непонятных. Меня Лайма недавно обучала. Латышский язык такой интересный, я что-то знаю, но с каждым годом все больше понимаю», — объяснил он.

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