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Пугачева отправила Галкина жить с Вайкуле

Шоумен Максим Галкин* признался, что во время концертов в Литве жил у Вайкуле

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В новом интервью латышским СМИ шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) признался, что во время концертов в странах Балтии жил у певицы Лаймы Вайкуле. Галкина цитирует «СтарХит».

По словам Галкина, жить с Вайкуле его отправила супруга — певица Алла Пугачева.

«Мы вообще отсюда не выходим. У меня были концерты в Литве, мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы жил. Алла знала? Так это она и придумала! Надежно, под присмотром», — сказал он.

Кроме того, Галкин рассказал, что Вайкуле учит его латышскому языку.

«Любой язык трудный, тут своя культура, много слов непонятных. Меня Лайма недавно обучала. Латышский язык такой интересный, я что-то знаю, но с каждым годом все больше понимаю», — объяснил он.

Накануне композитор Сергей Савин заявил, что был поражен отношениями артистов Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Савин рассказал, что во время посещения их замка в деревне Грязь между Пугачевой и Галкиным было формальное общение «без всяких уси-пуси».

Ранее фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн представил клип на песню «Zunge» своего сольного проекта Lindemann с Аглаей Тарасовой в главной роли.

*  признан в РФ иностранным агентом
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