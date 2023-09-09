Накануне сольника на «Газпром Арене» SHAMAN выпустил двойной сборник

Автор и исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выпустил двойной сборник «Сделано в России». Об этом сообщает «Пятый канал».

В первую часть «О России» вошли патриотические песни, включая трек «Мы», который SHAMAN создал во время благотворительного тура по новым российским территориям — в него вошли голоса жителей ЛНР, записанные артистом на концерте в Луганске.

Во вторую часть «О любви» также вошли новые лирические композиции и старые хиты певца, включая песню «Ты моя», собравшую 50 млн просмотров в сети.

Подарочный компакт-диск «Сделано в России» поступит в продажу на первом большом стадионном сольном шоу SHAMAN 9 сентября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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