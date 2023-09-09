Хаяо Миядзаки передумал уходить на пенсию

Мультфильм «Мальчик и птица» (японское название «Kimitachi wa Dou Ikiru ka», название на английском «The Boy and the Heron») не станет последним в карьере японского режиссера анимации Хаяо Миядзаки. Об этом сообщает Kanobu со ссылкой на слова вице-президента студии Ghibli Дзюнъити Нисиоки.

По словам Нисиоки, Миядзаки уже приходит в офис Ghibli с новыми идеями. Он не стал уточнять, почему 82-летний мультипликатор, вопреки предыдущим заявлениям студии, передумал выходить на пенсию и какие идеи находятся у него в разработке.

Первый за десять лет мультфильм Миядзаки выйдет в России под официальным локализованным названием «Мальчик и птица» в ноябре 2023 года. После он будет представлен в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск».

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В основу сценария картины легла книга японского писателя Есино Гэндзабуро «Как поживаете?», опубликованная в 1937 году. Проект расскажет об эмоциональном и философском развитии маленького мальчика на фоне семейной трагедии.

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