Поклонник рэпера Lil Baby получил ранение на концерте в США

Во время концерта рэпера Lil Baby в городе Мемфис, штат Теннесси, произошла стрельба. Об этом сообщает TMZ.

Неизвестный устроил стрельбу на спортивной арене Федэкс Форум во время выступления Lil Baby. Артиста увели со сцены после того, как на первом этаже прозвучал выстрел. Злоумышленник успел скрыться с места преступления до приезда полиции.

По данным источника, сотрудники полиции Мемфиса и работники службы экстренной помощи прибыли на место происшествия, где обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Поклонник звезды был госпитализирован в критическом состоянии. Подробности его самочувствия неизвестны.

Lil Baby пока не дал комментариев по поводу инцидента.

Хип-хоп исполнитель Lil Baby начал свою карьеру в 2017 году. В мае 2018-го он выпустил свой дебютный студийный альбом «Harder Than Ever». Он известен по своим песням «Freestyle», «Yes indeed» и «Drip Too Hard».

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