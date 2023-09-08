Продюсер рассказала, как Охлобыстин отказался участвовать в бунте Асмус и Родригеса

Продюсер Лика Бланк в интервью «СтарХиту» рассказала, как Ивану Охлобыстину удалось предотвратить бунт ведущих на шоу «Золото Геленджика».

«После первой смены, которая, действительно, очень затянулась, произошел бунт ведущих. И все, кроме Охлобыстина (проект вели Кристина Асмус и Тимур Родригез — «Газета.Ru»), отказались выходить на следующий день на мотор рано. И решили вовлечь и Ивана Ивановича. А он им: «Вы чего, зеленые, работайте, пока работа есть. Я в этом не участвую!» — вспомнила Бланк.

Она считает, что без людей вроде Охлобыстина, мир был бы тусклым и скучным. По словам продюсера, райдер звезды «Интернов» достаточно скромный в противовес звездам, которые повышают себе самооценку, удлинняя список требований к шоураннерам. Бланк призналась, что ей было комфортно работать со звездой «Интернов». Она назвала Охлобыстина творческим и харизматичным человеком.

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