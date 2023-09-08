Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина задержания Панина в Эстонии

Mash: актера Алексея Панина задержали за публичные испражнения перед борделем

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Актер Алексей Панин был задержан полицией Эстонии за публичную дефекацию перед борделем. Фотографии с места преступления публикует Telegram-канал Mash.

По данным канала, артист сел на корточки и начал испражняться прямо на улице Пунанэ возле массажного салона «Здрава». После окончания процесса Панин сорвал траву с ближайшего газона и подтерся, лишь затем он начал дебоширить и ломиться в дом к местным жителям.

В Таллине в ночь на 5 сентября артиста Алексея Панина задержали за пьяный дебош. Об этом сообщает портал Bublik Delfi со ссылкой на женщину, знакомую с актером. По ее словам, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.

Позже Панин рассказал подробности случившегося, подтвердив, что инцидент произошел в публичном доме и его действительно отправили в вытрезвитель. По его словам, он «не нарушал законов Эстонии, просто получился бытовой конфликт». Также Панин отметил, что в публичном доме он не устраивал «дебошей, мордобоев и скандалов». Подробностей инцидента Панин не привел, однако признался, что в случившемся была доля его вины.

Ранее Собчак показала новый образ и снова уколола Бородину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях