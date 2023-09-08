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Звезда «Эйфории» появилась в клипе The Rolling Stones

Актриса Сидни Суини снялась в клипе «Angry» группы The Rolling Stones

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Кадр из клипа «Angry» группы The Rolling Stones

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини снялась в новом клипе британской рок-группы The Rolling Stones, который выложили на YouTube.

Трек стал первым синглом с грядущего альбома культового коллектива «Hackney Diamonds». В клипе Суини в черном кожаном костюме едет на заднем сиденье кабриолета и подпевает музыкантам, которые оживают прямо на биллбордах.

Сериал «Эйфория» режиссера Сэма Левинсона рассказывает о старшеклассниках, которые переживают травматичные отношения и страдают от различных зависимостей. Главные роли в проекте сыграли Зендая, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Барби Феррейра, Хантер Шефер, Сидни Суини и другие актеры.

Незадолго до этого режиссер Анна Цуканова-Котт сняла клип для лидера группы Rammstein, немецкого рокера Тилля Линдеманна. Были опубликованы первые кадры из клипа, который должен выйти на днях. Одну из главных ролей в ролике сыграла российская актриса Аглая Тарасова.

Ранее Иван Охлобыстин оценил полет Пересильд в космос для съемок «Вызова».

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