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Американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование

ABC News: актера Дэнни Мастерсона приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование

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Global Look Press via ZUMA Press

Американского актера Дэнни Мастерсона, который получил известность по роли в сериале «Шоу 70-х», приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Бывший актер «Шоу 70-х» Дэнни Мастерсон был приговорен к 30 годам тюрьмы в четверг после того, как он был осужден за изнасилование двух женщин», — сказано в сообщении.

Уточняется, что актеру назначили два 15-летних срока за каждое обвинение.

Предполагаемые изнасилования произошли с 2001 по 2003 год. Отмечается, что сам Мастерсон не признал свою вину по трем пунктам обвинения в изнасиловании после обвинений со стороны трех разных женщин, включая его бывшую девушку.

До этого окружной прокурор Лос-Анджелеса Джеки Лейси заявлял, что актеру Мастерсону предъявлены официальные обвинения в изнасиловании трех женщин. Звезда сериала «Шоу 70-х» не считал себя виновным, но если преступления подтвердятся, ему грозит лишение свободы сроком до 45 лет. Актера задерживала полиция, однако затем отпустила его под залог в размере $3,3 млн.

Ранее звезду «Уэнсдей» выгнали из сериала после обвинений в изнасилованиях.

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