Десять девушек обвинили пианиста Широкова в сексуальном насилии

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Десять девушек обвинили пианиста композитора Кирилла Широкова в сексуальном насилии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Бывшая жена 33-летнего музыканта Ариадна Мэй, в частности, рассказала, что сразу после свадьбы в 2010 году Широков начал ее избивать, связывал голой, душил, унижал, угрожал ее жизни, обещал изнасиловать.

Еще девять девушек, среди которых композиторки, хореографши, актрисы, режиссерки и художницы, также отзываются о нем как о неадекватном, склонном к сексуальному насилию человеке. Так, рассказали некоторые из них, Широков якобы заставлял их воссоздавать порнографические сцены с элементами садизма.

По данным канала, сейчас Широков находится в Германии, куда уехал по гуманитарной визе.

Пока в полицию никто не обращался.

Сам музыкант в социальных сетях признался, что ему необходима терапия.

Кирилл Широков — выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского, работал в московском «Электротеатре Станиславский», сотрудничал с режиссером Кириллом Серебренниковым.

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