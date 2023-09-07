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Брюс Спрингстин снова отложил концерты из-за болезни

Певец Спрингстин снова отменил концерты из-за язвы желудка

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Mairo Cinquetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Певец и автор песен Брюс Спрингстин снова отменил концерты в США из-за болезни. Об этом он сообщил в новом посте в социальных сетях.

По словам Спрингстина, ему нужна более длительная пауза в концертной деятельности из-за лечения язвы желудка.

Отказаться от выступлений Спрингстину посоветовали врачи. Всего было отменено семь концертов, которые должны были пройти до конца сентября.

«Печально сообщать, что шоу нужно отменить. Прежде всего приношу извинения перед фанатами в Филадельфии, с которыми мы не увиделись несколько недель назад. Мы вернемся с концертами, и не раз», — написал он, поблагодарив поклонников за понимание и поддержку.

Из-за болезни Спрингстин также откладывал концерт, который должен был состояться в штате Огайо в марте. Что именно произошло с музыкантом и связаны ли эти два случая, он не рассказывал.

Также в августе группа Paramore отменила оставшиеся концерты своего американского тура 2023 года из-за болезни фронтвумен Хейли Уильямс. Уильямс пока не может справиться с легочной инфекцией.

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