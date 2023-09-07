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Афроамериканка впервые будет претендовать на «Золотого льва»

Режиссер ДюВерней стала первой афроамериканкой в конкурсе Венецианского фестиваля

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Режиссер Ава ДюВерней стала первой афроамериканкой в истории Венецианского фестиваля, которая будет претендовать на главный приз смотра — «Золотого льва». Об этом сообщает jezebel.com.

«Не сосчитать, сколько раз мне говорили — не подавайся на Венецианский, тебя не пропустят, этому не быть. Темнокожим кинематографистам говорят, что синефилам из других частей света неинтересны наши истории, наши фильмы», — сказала на пресс-конференции перед премьерой картины ДюВерней.

По словам ДюВерней, ее убеждали, что на фестивалях никто не придет на пресс-конференцию темнокожего режиссера и не купит билеты на показы.

«Происхождение» — адаптация книги Изабель Уилкерсон «Касты. Истоки неравенства в XXI веке» об угнетении людей из-за их расы или происхождения.

Премьера «Происхождения» в Венеции состоялась 6 сентября.

30 августа Венецианский фестиваль открыла лента «Команданте» — итальянская историческая драма режиссера Эдоардо Де Анжелиса с Пьерфранческо Фавино в главной роли.

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